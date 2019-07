மாவட்ட செய்திகள்

மொடக்குறிச்சி சமுதாயக்கூடத்தில், நாளை சுதந்திர போராட்ட வீரர் பொல்லானுக்கு பொதுமக்கள் அஞ்சலி செலுத்தலாம் - கலெக்டர் சி.கதிரவன் தகவல் + "||" + Tomorrow freedom fighter The public can pay homage to Pollan

