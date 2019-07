மாவட்ட செய்திகள்

நகைபட்டறை கழிவு சாம்பல் மண்ணை ஏற்றி செல்லும் வாகனங்கள் மீது வழக்குதொழிலாளர்கள், கலெக்டரிடம் புகார் + "||" + Case against vehicles carrying jewelery waste ash Workers, complain to the Collector

நகைபட்டறை கழிவு சாம்பல் மண்ணை ஏற்றி செல்லும் வாகனங்கள் மீது வழக்குதொழிலாளர்கள், கலெக்டரிடம் புகார்