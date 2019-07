மாவட்ட செய்திகள்

ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை ரத்து செய்யக்கோரி அனுமதியின்றி பேரணி நடத்தியதாக 7 பேர் மீது வழக்கு + "||" + Seven persons accused of rallying without hydraulic permission

ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை ரத்து செய்யக்கோரி அனுமதியின்றி பேரணி நடத்தியதாக 7 பேர் மீது வழக்கு