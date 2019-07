மாவட்ட செய்திகள்

உமா மகேசுவரியுடன் கொலை செய்யப்பட்ட பணிப்பெண்ணின் தாய்-மகளுக்கு உதவித்தொகைக்கான ஆணை - கலெக்டர் ஷில்பா வழங்கினார் + "||" + Mother of the maid - to the daughter Order for scholarships

