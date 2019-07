மாவட்ட செய்திகள்

தொடர் கனமழைமராட்டியத்தில் பல்வேறு அணைகளில் இருந்து உபரிநீர் வெளியேற்றம்ஆறுகளில் வெள்ளம் கரைபுரண்டு ஓடுகிறது + "||" + Continuous Heavy Rain Surface water discharge from various dams in Maratham

தொடர் கனமழைமராட்டியத்தில் பல்வேறு அணைகளில் இருந்து உபரிநீர் வெளியேற்றம்ஆறுகளில் வெள்ளம் கரைபுரண்டு ஓடுகிறது