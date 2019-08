மாவட்ட செய்திகள்

ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் 1½ லட்சம் மீன்குஞ்சுகள் விடும் திட்டம்கலெக்டர் மலர்விழி தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Project to drop 1 lakh lakhs of fish in Cauvery River Malarvili collector inaugurated

ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் 1½ லட்சம் மீன்குஞ்சுகள் விடும் திட்டம்கலெக்டர் மலர்விழி தொடங்கி வைத்தார்