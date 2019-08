மாவட்ட செய்திகள்

முதல்-அமைச்சர், அமைச்சர்கள் மோதல் போக்கை கைவிட வேண்டும் - மக்கள் நீதி மய்யம் வலியுறுத்தல் + "||" + The chief-Minister, Ministers must abandon the course of conflict

