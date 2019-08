மாவட்ட செய்திகள்

மருத்துவ கழிவுகளை கையாளும் நிறுவனங்கள் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திடம் அங்கீகாரம் பெற உத்தரவு + "||" + Organizations dealing with medical waste are required to get approval from the Pollution Control Board

