மாவட்ட செய்திகள்

விலைக்கு வாங்க யாரும் இல்லை: அப்புறப்படுத்தவும் வழி இல்லை: கஜா புயலில் விழுந்த தென்னை மரங்கள் எரிப்பு + "||" + There is no way to dispose: There is no way to dispose of: Coconut trees burning in the Gaza Storm

விலைக்கு வாங்க யாரும் இல்லை: அப்புறப்படுத்தவும் வழி இல்லை: கஜா புயலில் விழுந்த தென்னை மரங்கள் எரிப்பு