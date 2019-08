மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பூர் மாவட்டம் முழுவதும் முதல்கட்டமாக 824 குளங்கள் தூர்வார நிதி ஒதுக்கீடு - அமைச்சர் உடுமலை கே.ராதாகிரு‌‌ஷ்ணன் தகவல் + "||" + The first phase of 824 pools Ponds Pure funded Allocation in Tirupur district

திருப்பூர் மாவட்டம் முழுவதும் முதல்கட்டமாக 824 குளங்கள் தூர்வார நிதி ஒதுக்கீடு - அமைச்சர் உடுமலை கே.ராதாகிரு‌‌ஷ்ணன் தகவல்