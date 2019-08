மாவட்ட செய்திகள்

திருவண்ணாமலை அருகே லாரி-கார் மோதல்: ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 5 பேர் பலி - அருணாசலேஸ்வரரை தரிசிக்க வந்த போது பரிதாபம் + "||" + Truck-Car collision near Thiruvannamalai Five members of the same family killed

திருவண்ணாமலை அருகே லாரி-கார் மோதல்: ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 5 பேர் பலி - அருணாசலேஸ்வரரை தரிசிக்க வந்த போது பரிதாபம்