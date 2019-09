மாவட்ட செய்திகள்

60 சதவீத மானியத்துடன் சூரிய கூடார உலர்த்தி அமைக்க விவசாயிகள் விண்ணப்பிக்கலாம் - கலெக்டர் தகவல் + "||" + With a 60 per cent subsidy Farmers can apply for setting up a solar tent dryer Collector Information

