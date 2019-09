மாவட்ட செய்திகள்

கரூர் அமராவதி பழைய பால பூங்கா பணி 3 மாதத்தில் முடிவடையும் - அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் தகவல் + "||" + Work on Karur Amaravathi Old Balloon Park to be completed in 3 months

கரூர் அமராவதி பழைய பால பூங்கா பணி 3 மாதத்தில் முடிவடையும் - அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் தகவல்