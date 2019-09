மாவட்ட செய்திகள்

மயிலாடுதுறை லட்சுமி நாராயண பெருமாள் கோவிலில் இரும்பு கதவின் பூட்டை உடைக்க முடியாததால் 4 சாமி சிலைகள் தப்பின + "||" + because the lock of the iron door cannot be broken 4 Sami statues Had escaped

மயிலாடுதுறை லட்சுமி நாராயண பெருமாள் கோவிலில் இரும்பு கதவின் பூட்டை உடைக்க முடியாததால் 4 சாமி சிலைகள் தப்பின