மாவட்ட செய்திகள்

மண்டபம் கடல் பச்சை நிறமானது: மீன்கள் சாவதற்கு காரணம் என்ன ? ஆராய்ச்சி நிலைய தலைமை விஞ்ஞானி விளக்கம் + "||" + The hall is sea-green: What causes the fish to die?

மண்டபம் கடல் பச்சை நிறமானது: மீன்கள் சாவதற்கு காரணம் என்ன ? ஆராய்ச்சி நிலைய தலைமை விஞ்ஞானி விளக்கம்