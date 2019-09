மாவட்ட செய்திகள்

மலைக்கோட்டையில் மாணிக்க விநாயகருக்கு 27 வகை அபிஷேகம் திரளான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் + "||" + Devotees of 27 varieties of anointed devotees Sami in the hill fort

மலைக்கோட்டையில் மாணிக்க விநாயகருக்கு 27 வகை அபிஷேகம் திரளான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம்