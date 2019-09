மாவட்ட செய்திகள்

அடிப்படை வசதிகள் செய்யக்கோரி பழனி சப்-கலெக்டர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட பொதுமக்கள் + "||" + Basic infrastructure The public who have besieged the Sub-Collector's office

அடிப்படை வசதிகள் செய்யக்கோரி பழனி சப்-கலெக்டர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட பொதுமக்கள்