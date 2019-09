மாவட்ட செய்திகள்

சமூக பணியில் போலீசார் ஈடுபடுவது பாராட்டுக்குரியது - அமைச்சர் கே.டி.ராஜேந்திரபாலாஜி பேச்சு + "||" + The involvement of the police in social work is commendable - Minister KD Rajendrapalaji Speech

சமூக பணியில் போலீசார் ஈடுபடுவது பாராட்டுக்குரியது - அமைச்சர் கே.டி.ராஜேந்திரபாலாஜி பேச்சு