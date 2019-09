மாவட்ட செய்திகள்

மாற்றுத்திறனாளிகள் நலனுக்கு சேவை புரிந்தவர்களுக்கு விருது - கலெக்டர் தகவல் + "||" + For the benefit of the disabled people Service Award for the Understanding

மாற்றுத்திறனாளிகள் நலனுக்கு சேவை புரிந்தவர்களுக்கு விருது - கலெக்டர் தகவல்