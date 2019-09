மாவட்ட செய்திகள்

ஜி.எஸ்.டி. பரிந்துரை செய்த ரூ.40 லட்சம் வரை விலக்கு அளிக்க வேண்டும்; நாராயணசாமியிடம், வியாபாரிகள் கோரிக்கை + "||" + Rs 40 lakh to be exempted Recommended by GST; Merchants demand to Narayanaswamy

ஜி.எஸ்.டி. பரிந்துரை செய்த ரூ.40 லட்சம் வரை விலக்கு அளிக்க வேண்டும்; நாராயணசாமியிடம், வியாபாரிகள் கோரிக்கை