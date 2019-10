மாவட்ட செய்திகள்

கீழடி அகழாய்வுக்கு மத்திய அரசு கூடுதல் நிதி வழங்க வேண்டும் - த.மா.கா. வலியுறுத்தல் + "||" + The Federal Government should provide additional funding for the excavation - Tamaka Emphasis

கீழடி அகழாய்வுக்கு மத்திய அரசு கூடுதல் நிதி வழங்க வேண்டும் - த.மா.கா. வலியுறுத்தல்