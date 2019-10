மாவட்ட செய்திகள்

‘நீட்’ தேர்வு ஆள்மாறாட்ட வழக்கில் கைதான தந்தை-மகனுக்கு 24-ந்தேதி வரை காவல் நீட்டிப்பு - 4 பேரின் ஜாமீன் மனுக்கள் விசாரணை தள்ளிவைப்பு + "||" + neet exam the impersonatorExtension of custody for father-son in custody till 24th Court postpones hearing of 4 persons

