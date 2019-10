மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூருவில் நள்ளிரவில் கனமழை: ஏரியில் திடீர் உடைப்பு; வீடுகளை வெள்ளம் சூழ்ந்தது மீட்பு பணியில் ஈடுபட்ட போலீஸ் கமிஷனர் பாஸ்கர்ராவ் + "||" + Heavy rain in Bengaluru Sudden break in the lake Flooding of homes

பெங்களூருவில் நள்ளிரவில் கனமழை: ஏரியில் திடீர் உடைப்பு; வீடுகளை வெள்ளம் சூழ்ந்தது மீட்பு பணியில் ஈடுபட்ட போலீஸ் கமிஷனர் பாஸ்கர்ராவ்