மாவட்ட செய்திகள்

கலெக்டர் அலுவலகம் அருகே மருத்துவக்கல்லூரிக்கான இடம் தேர்வு; அரசு ஆஸ்பத்திரியை தரம் உயர்த்தவும் நடவடிக்கை + "||" + Location of Medical College near the Collector's Office

கலெக்டர் அலுவலகம் அருகே மருத்துவக்கல்லூரிக்கான இடம் தேர்வு; அரசு ஆஸ்பத்திரியை தரம் உயர்த்தவும் நடவடிக்கை