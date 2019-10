மாவட்ட செய்திகள்

ஊத்துக்கோட்டையில் திருட்டு வழக்கில் ஒருவர் கைது 25 பவுன் நகை, ரூ.3½ லட்சம் பறிமுதல் + "||" + In uttukkottai One arrested for theft

ஊத்துக்கோட்டையில் திருட்டு வழக்கில் ஒருவர் கைது 25 பவுன் நகை, ரூ.3½ லட்சம் பறிமுதல்