மாவட்ட செய்திகள்

“தி.மு.க. ஊழலை பற்றி பேசுவது சாத்தான் வேதம் ஓதுவதுபோல் உள்ளது” - அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ பேட்டி + "||" + DMK Talking about corruption Satan is reading the Scriptures As is Interview with Minister Kadambur Raju

“தி.மு.க. ஊழலை பற்றி பேசுவது சாத்தான் வேதம் ஓதுவதுபோல் உள்ளது” - அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ பேட்டி