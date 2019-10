மாவட்ட செய்திகள்

குன்றத்தூர் அருகே ஜாமீனில் வந்தவரை கொன்ற வழக்கில் 5 பேர் கைது + "||" + Near Kundathoor Until he is out on bail In the case of killing Five arrested

குன்றத்தூர் அருகே ஜாமீனில் வந்தவரை கொன்ற வழக்கில் 5 பேர் கைது