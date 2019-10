மாவட்ட செய்திகள்

வெளிநாட்டில் வேலைபார்ப்போருக்கு பிரச்சினை ஏற்பட்டால் இந்திய தூதரகத்தை அணுக வேண்டும் - கலெக்டர் உமா மகேஸ்வரி தகவல் + "||" + For those who work abroad If there is a problem you should approach the Indian Embassy Collector Uma Maheshwari Information

