மாவட்ட செய்திகள்

குழித்துறை அருகே டாஸ்மாக் கடைக்கு தீ வைப்பு ரூ.25 ஆயிரம் மதுபாட்டில்கள் நாசம் + "||" + Fire at a task shop near the pit Rs. 25 Thousand Liquors

குழித்துறை அருகே டாஸ்மாக் கடைக்கு தீ வைப்பு ரூ.25 ஆயிரம் மதுபாட்டில்கள் நாசம்