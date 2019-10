மாவட்ட செய்திகள்

காஞ்சீபுரம் மாவட்டத்தில் ஆழ்துளை கிணறு தோண்டினால் தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் - கலெக்டர் தகவல் + "||" + Digging deep well in Kancheepuram district should be informed - Collector information

காஞ்சீபுரம் மாவட்டத்தில் ஆழ்துளை கிணறு தோண்டினால் தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் - கலெக்டர் தகவல்