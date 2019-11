மாவட்ட செய்திகள்

தவறான அறுவை சிகிச்சை செய்ததாக கூறி தனியார் ஆஸ்பத்திரியில் பெண்ணின் உறவினர்கள் தர்ணா + "||" + Relatives of a woman in a private hospital claiming she had undergone surgery

தவறான அறுவை சிகிச்சை செய்ததாக கூறி தனியார் ஆஸ்பத்திரியில் பெண்ணின் உறவினர்கள் தர்ணா