மாவட்ட செய்திகள்

பூச்சி அத்துப்பேடு பெட்ரோல் நிலைய கொள்ளை வழக்கில் மேலும் ஒருவர் கைது - ரூ.1 லட்சம் பறிமுதல் + "||" + In case of petrol station robbery One is arrested The seizure of Rs 1 lakh

பூச்சி அத்துப்பேடு பெட்ரோல் நிலைய கொள்ளை வழக்கில் மேலும் ஒருவர் கைது - ரூ.1 லட்சம் பறிமுதல்