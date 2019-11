மாவட்ட செய்திகள்

களியக்காவிளை அருகே உலகிலேயே உயரமான 111 அடி சிவலிங்கம் திரளான பக்தர்கள் தரிசனம் + "||" + The world's tallest 111 feet Shiva lingam near Kaliyakkavil is visited by devotees

களியக்காவிளை அருகே உலகிலேயே உயரமான 111 அடி சிவலிங்கம் திரளான பக்தர்கள் தரிசனம்