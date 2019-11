மாவட்ட செய்திகள்

அரசு புறம்போக்கு நிலத்தை தனிநபர்களுக்கு பட்டா வழங்க எதிர்ப்பு: குன்னம் தாலுகா அலுவலகத்தில் பொதுமக்கள் உண்ணாவிரதம் + "||" + For individuals who own state land Resist the offer of strap Public fasting at Kunnam Taluk office

அரசு புறம்போக்கு நிலத்தை தனிநபர்களுக்கு பட்டா வழங்க எதிர்ப்பு: குன்னம் தாலுகா அலுவலகத்தில் பொதுமக்கள் உண்ணாவிரதம்