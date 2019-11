மாவட்ட செய்திகள்

சுய தொழில் தொடங்குபவர்கள் உற்பத்தி பொருட்களின் தரத்தில் மிகுந்த கவனம் செலுத்த வேண்டும் - கலெக்டர் ரத்னா பேச்சு + "||" + Self-employed startups should focus more on quality of products - Collector Ratna talk

சுய தொழில் தொடங்குபவர்கள் உற்பத்தி பொருட்களின் தரத்தில் மிகுந்த கவனம் செலுத்த வேண்டும் - கலெக்டர் ரத்னா பேச்சு