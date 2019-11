மாவட்ட செய்திகள்

பரமத்திவேலூரில் 107 மகளிருக்கு ரூ.26¾ லட்சத்தில் அம்மா இருசக்கர வாகனம் - அமைச்சர்கள் தங்கமணி, சரோஜா வழங்கினார்கள் + "||" + Amma two wheeler for 107 women at Paramathivelur - Rs.26¾ Ministers Thangamani and Saroja presented

பரமத்திவேலூரில் 107 மகளிருக்கு ரூ.26¾ லட்சத்தில் அம்மா இருசக்கர வாகனம் - அமைச்சர்கள் தங்கமணி, சரோஜா வழங்கினார்கள்