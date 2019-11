மாவட்ட செய்திகள்

மேலவளவில் 7 பேர் கொல்லப்பட்ட சம்பவம்: குற்றவாளிகளை முன்கூட்டி விடுவித்ததற்கு மதுரை ஐகோர்ட்டு நீதிபதிகள் அதிருப்தி - அதிகாரிகள் இன்று ஆஜராக உத்தரவு + "||" + At least 7 people were killed: For the acquittal of the guilty Madurai Icon judges dissatisfied

மேலவளவில் 7 பேர் கொல்லப்பட்ட சம்பவம்: குற்றவாளிகளை முன்கூட்டி விடுவித்ததற்கு மதுரை ஐகோர்ட்டு நீதிபதிகள் அதிருப்தி - அதிகாரிகள் இன்று ஆஜராக உத்தரவு