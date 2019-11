மாவட்ட செய்திகள்

இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக விவசாயிக்கு சிறுநீரக குழாயில் ஏற்பட்ட அடைப்புக்கு அறுவை சிகிச்சை + "||" + Surgery for kidney tuberculosis in the first time in India

இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக விவசாயிக்கு சிறுநீரக குழாயில் ஏற்பட்ட அடைப்புக்கு அறுவை சிகிச்சை