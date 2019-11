மாவட்ட செய்திகள்

ஏழை மக்களின் நலனுக்காக மாநகராட்சி, ஊராட்சி பகுதிகளில் புதிய சமுதாய கூடங்கள் - ஆய்வுக்கூட்டத்தில் அமைச்சர் தகவல் + "||" + Corporation for the benefit of the poor; In local areas, new social Yards

ஏழை மக்களின் நலனுக்காக மாநகராட்சி, ஊராட்சி பகுதிகளில் புதிய சமுதாய கூடங்கள் - ஆய்வுக்கூட்டத்தில் அமைச்சர் தகவல்