மாவட்ட செய்திகள்

வாகன சோதனையில் சிக்கிய ரூ.1½ கோடியை மீட்டு தருவதாக ரியல் எஸ்டேட் அதிபரிடம் ரூ.36 லட்சம் மோசடி செய்தவர் கைது + "||" + Getting stuck in vehicle testing Rs 1½ crore as redemption To the real estate principal Man arrested for cheating Rs 36 lakh

வாகன சோதனையில் சிக்கிய ரூ.1½ கோடியை மீட்டு தருவதாக ரியல் எஸ்டேட் அதிபரிடம் ரூ.36 லட்சம் மோசடி செய்தவர் கைது