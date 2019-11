மாவட்ட செய்திகள்

மயானத்திற்கு செல்லும் பாதை ஆக்கிரமிப்பு: மரவள்ளி கிழங்கு தோட்டம் வழியாக பிணத்தை தூக்கி சென்ற உறவினர்கள் + "||" + The route to the cemetery is occupied: Relatives who carried the corpse through the tapioca plantation

மயானத்திற்கு செல்லும் பாதை ஆக்கிரமிப்பு: மரவள்ளி கிழங்கு தோட்டம் வழியாக பிணத்தை தூக்கி சென்ற உறவினர்கள்