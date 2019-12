மாவட்ட செய்திகள்

வாழைப்பந்தலை சேர்ந்த தொழிலாளி துப்பாக்கி முனையில் கடத்தி கொலை: சப்-இன்ஸ்பெக்டர் மகன் உள்பட 10 பேர் கைது + "||" + From valaippantalai Worker abducted and killed at gunpoint: 10 arrested including son of Sub-Inspector

வாழைப்பந்தலை சேர்ந்த தொழிலாளி துப்பாக்கி முனையில் கடத்தி கொலை: சப்-இன்ஸ்பெக்டர் மகன் உள்பட 10 பேர் கைது