மாவட்ட செய்திகள்

ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன் இணைந்தாலும் அரசியல் கட்சிகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாது - காங்கிரஸ் தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி பேட்டி + "||" + Though Rajinikanth and Kamal Haasan join Political parties are not affected

ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன் இணைந்தாலும் அரசியல் கட்சிகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாது - காங்கிரஸ் தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி பேட்டி