மாவட்ட செய்திகள்

உள்ளாட்சி தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டதால் மக்கள் குறைதீர்வு நாள் கூட்டம் பாதியில் நிறுத்தம் + "||" + Since the local election was announced People's Grievance Day Meeting Half stop

உள்ளாட்சி தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டதால் மக்கள் குறைதீர்வு நாள் கூட்டம் பாதியில் நிறுத்தம்