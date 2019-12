மாவட்ட செய்திகள்

பெருமாநல்லூர் அருகே, தடுப்புச்சுவரில் கார் மோதியது: ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 3 பேர் பலி + "||" + Near Perumanallur The car crashed into the barricade 3 members of one family killed

பெருமாநல்லூர் அருகே, தடுப்புச்சுவரில் கார் மோதியது: ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 3 பேர் பலி