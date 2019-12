மாவட்ட செய்திகள்

தொடர் மழையினால் முழு கொள்ளளவை எட்டியது: வீடூர் அணையில் இருந்து வினாடிக்கு 2,000 கன அடி உபரிநீர் வெளியேற்றம் + "||" + From Vidur Dam to Second 2,000 cubic feet of surplus water discharge

