மாவட்ட செய்திகள்

எதிர்க்கட்சி தலைவராக பட்னாவிஸ் நியமிக்கப்பட்டதன் பின்னணி என்ன? - சிவசேனா கேள்வி + "||" + As leader of the opposition What was the background of Patnavis' appointment? - Shiv Sena Question

எதிர்க்கட்சி தலைவராக பட்னாவிஸ் நியமிக்கப்பட்டதன் பின்னணி என்ன? - சிவசேனா கேள்வி