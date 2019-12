மாவட்ட செய்திகள்

திருவாடானை தாலுகாவில், மருங்கூர் கண்மாய் நிரம்பி கடலுக்கு செல்லும் உபரிநீர் + "||" + In the Thiruvananthapuram Taluk, Marunkur filled with dank tarn Surface water to the sea

திருவாடானை தாலுகாவில், மருங்கூர் கண்மாய் நிரம்பி கடலுக்கு செல்லும் உபரிநீர்