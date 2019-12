மாவட்ட செய்திகள்

‘பிரதமர் மோடிக்கு மாற்று, ராகுல் காந்தி மட்டுமே’அசோக் கெலாட் சொல்கிறார் + "||" + only alternative to PM Modi is Rahul Gandhi Ashok Gehlot Says

‘பிரதமர் மோடிக்கு மாற்று, ராகுல் காந்தி மட்டுமே’அசோக் கெலாட் சொல்கிறார்