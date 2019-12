மாவட்ட செய்திகள்

புதிய அரசில் பதவி ஏற்ற, மந்திரிகளுக்கு இலாகா ஒதுக்கீடு சிவசேனாவுக்கு உள்துறை; தேசியவாத காங்கிரசுக்கு நிதி + "||" + Provision of portfolio to ministers Interior to Shiv Sena Fund for the Nationalist Congress

புதிய அரசில் பதவி ஏற்ற, மந்திரிகளுக்கு இலாகா ஒதுக்கீடு சிவசேனாவுக்கு உள்துறை; தேசியவாத காங்கிரசுக்கு நிதி